＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦が終了した。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドは、総額1100万ドル（約17億円）の賞金がかけられ、優勝したジーノ・ティティクル（タイ）が賞金400万ドル（約6億2000万円）というビッグマネーを手にした。【写真】おいくらですか？山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲットティティ