この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじいつかこの子も結婚する日がくるのだろう…そう思って見守っていた娘。しかし18歳になった娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は強く反対し、「まともな大人なら18歳と付き合わない」と言い放つ。少し前まで娘に彼氏ができたことを喜んでいたのに…心に傷を負った娘引きこもり