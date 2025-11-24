◆報知新聞社後援 ◇サッカー 全日本Ｕ―１２選手権静岡県大会▽決勝 エスパルスＵ―１２清水２−０ＳＡＬＦＵＳｏＲｓ（２３日、アイスタ）エスパルスＵ―１２清水が４年ぶり４度目の優勝を飾った。決勝戦でＳＡＬＦＵＳｏＲｓと対戦し、元日本代表でＪ１神戸のＧＫ権田修一（３６）の長男、権田泰千（たいち、６年）が後半２分にヘディングで先制。同５分には小林聖之介（６年）も頭で追加点を決め２―０で快勝し