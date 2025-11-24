◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）国内最強を証明した。第４２回マイルＣＳは２３日、京都競馬場で行われ、単勝１・８倍の断然人気を集めたジャンタルマンタル（川田）が好位追走から抜け出し、１分３１秒３のコースレコードタイで完勝した。牡馬が出走できる国内芝マイルＧ１・４競走を史上初めて完全制覇。２０年グランアレグリア以来、史上９頭目の同一年の春秋マイルＧ１制覇