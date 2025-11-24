セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（22）節目の一戦、代表監督100試合目を勝利で飾った森保監督photo by Yanagawa Go!2025年の全試合を消化したサッカー日本代表。前半は北中米ワールドカップのアジア最終予選を、後半は強化試合を６試合戦い、８大会連続８回目となる予選通過、ブラジル撃破と、それぞれ結果を残した。いよいよワールドカップ本大会の組み合わせ抽選会（アメリカ現地時間12月５日）も迫るなか、ご意見番