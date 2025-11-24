セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（21）セルジオ氏が10月のブラジル戦でMVPに挙げていた堂安。今回の２連戦でも充実のプレーを見せたphoto by Yanagawa Go!年内最後の強化試合、ガーナ戦（14日）、ボリビア戦（18日）を終えたサッカー日本代表。２試合とも危なげない戦いぶりで、２−０、３−０と勝利を収めたが、来年に迫る北中米ワールドカップに向けての課題と収穫は？おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に話を聞