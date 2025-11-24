女優の中谷美紀（４９）が２０日付で自身のインスタグラムを更新。ドイツ出身の夫でウィーンフィルハーモニーのビオラ奏者であるティロ・フェヒナー氏との２ショットを投稿した。「日毎に寒さ増しますが、皆様におかれましては、お変わりございませんか？」と書き出し、「さて、夫のティロが所属する、ウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによる７人のアンサンブル、フィルハーモニクスは、来月アジアツアーを敢行します