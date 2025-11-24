タレントの小森純が２２日付で自身のインスタグラムを更新。４０歳の誕生日を報告した。「本日で４０歳。２人でバースデーのディナー」と書き出し、「１４年前のバースデーの日と比べたら我等もちゃんと歳をとりましたね。パパ」とつづり、夫で元モデルの今井諒氏との２ショットを投稿。１４年前の写真も公開した。「３０代は色んな事があって、育児に仕事に走りまくった１０年だったな。４０代もきっと同じように悩みながら