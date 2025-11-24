元ももいろクローバーＺのメンバーで歌手の有安杏果（３０）が２３日付で自身のインスタグラムを更新。この日、結婚６周年を迎えたことを明かした。「今年もやってきました、結婚記念日。気づけば６周年を迎えました」と書き出し、「小学校の頃の幼馴染みが偶然私と１日違いで結婚していて、この間少し早めにおめでとうを言い合いました。ここ最近ようやく”うちの旦那はね…”って話すのに慣れてきましたが、今だに夫か旦那か