ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）が２２日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「奈央と」とつづり、同い年でタレントの朝日奈央（３１）とディズニーを訪れたことを報告。おそろいの白のカチューシャやメガネをかけて密着する２Ｓを複数枚アップした。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「楽しそう」「かなおコンビ大好きだよ」「素敵です」などの反応が集まっている。