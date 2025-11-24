俳優・福士蒼汰、福原遥が23日、大阪・「なんば広場」にサプライズ登場し、映画『楓』（12月19日公開）をアピールした。【写真多数】福士蒼汰＆福原遥が大阪でキュンな仕草野外レッドカーペットの様子もなんばは、日本初の映画上映が行われた、映画興行発祥の地。「なんば広場」は、2023年11月に誕生した。冬の訪れとともに、この日からイルミネーションが始まり、映画『楓』の福士、福原、行定勲監督がスイッチのボタンを押