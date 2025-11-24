三連休最終日のきょう24日（月）は、太平洋側を中心に日差しが届いて行楽日和となりそうです。日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。東北や北陸は急な雨や雷雨にご注意ください。車を運転する予定の方も多いかもしれませんが、秋の深まりとともに暗くなるのも早くなっていますので、夕方、薄暗い時間帯の運転は特にお気をつけください。■きょう24日（月）の全国天気太平洋側を中心に日差しが届き、行楽日和となる