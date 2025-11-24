●出演の決め手は「新鮮さ」「女性だけの現場」 佐野広実氏の同名小説を実写化した『連続ドラマW シャドウワーク』(毎週日曜22:00〜 ※全5話)が、23日からWOWOWでスタートした。本作は、ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害に苦しむ妻たちが、人生を狂わされ、絶望の果てで生き延びるために築いた“究極のシスターフッド”を描く社会派ミステリー。江ノ島と館山を舞台に、「人生を取り戻していく女性たち」と「変死事件を追う