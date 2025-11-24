セリエA 25/26の第12節 インテル・ミラノとＡＣミランの試合が、11月24日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ね