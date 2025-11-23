眼瞼下垂手術は、機能面だけでなく見た目にも影響を与える重要な手術です。後悔しないためには、手術を受ける前にしっかりとポイントを押さえ、自分の要望に合った方法を選ぶことが大切です。そこで、まぶたのたるみは歳のせいと諦めるのではなく、眼瞼下垂手術を検討する際に知っておきたいポイントについて、酒井直彦先生（銀座S美容・形成外科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：酒井 直彦（銀座S美容・形成