◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２３日、ノルウェー・リレハンメル）男子個人第２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）が合計２９０・５点で今季初勝利を挙げた。これで通算３６勝目としてヤンンネ・アホネン（フィンランド）に並んだ。１回目に１３８メートルを飛んで２位につけた２回目。スッと空中に飛び出すと一気に飛距離を伸ばして１３９・５メートル。足を前後に開いて着地