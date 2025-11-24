30代前半、独身でマンションを購入。自分好みの空間をつくった（撮影：今井 康一）【写真】キャンプグッズなどが並ぶ竹田さんの部屋の様子ひとりで暮らす人の家から、その人の生き方をのぞく連載「だから、ひとり暮らし」。国の調査によれば、30代前半の男性の未婚率は約51.8％。この世代の男性にとって、「結婚して家庭を持つ」という選択はもはや“当然の道”ではなくなった。一方で仕事も、恋愛も、趣味も、どこか中途半端に感