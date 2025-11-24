ジョアン・ガルシアがバルセロナのゴールマウスに帰ってきた。そしてその影響は早速結果に表れている。バルセロナはラ・リーガ第13節でアスレティック・ビルバオと対戦し4ｰ0で勝利をおさめた。クリーンシートでの勝利は9月21日のヘタフェ戦以来である。ハンジ・フリック監督は普段復帰時期を問われると曖昧な回答をすることが多かったが、今回については試合前日のインタビューで「彼（ジョアン・ガルシア）が先発する」と断言し大