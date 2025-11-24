「会うたびに疲れる」「連絡が来ると気が重い」……。周りにそんな人はいないだろうか。心をすり減らすような人物と一緒に居続けると、気分も運気も下がってしまう。本稿では、日韓累計44万部を突破した『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）の最新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（同）から内容の一部を抜粋・再編集して、「人間関係の断捨離」についてをお届けする。（企