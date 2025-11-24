◆明治安田Ｊ２リーグ第３７節藤枝０−０鳥栖（２３日・藤枝総合運動公園サッカー場）藤枝ＭＹＦＣはホームで鳥栖と０―０で引き分け、Ｊ２残留を確定した。藤枝が８月９日の秋田戦（０△０）以来、１２戦ぶりのクリーンシートで、Ｊ２残留を決めた。試合終了の笛が鳴ると、スタンドには拍手の音が響く。好セーブを連発したＧＫ北村海チディ（２５）は「藤枝がこれまで築いてきたものを守れて良かったです」と安どの表情を