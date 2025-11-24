佐藤アナウンサーは長崎での生活は長いですが、住まいを選ぶ際に重視するのはどんなことですか。 （佐藤肖嗣アナウンサー） 「1人暮らしの時は職場から少し離れてもいいから、家賃をおさえてという考えもありましたが、家族がいると学校はどうなのか、病院はどうなのか、買い物や交通の利便性はどうなのか、と重視するポイントが変わってきますよね」 ライフスタイルによってさまざま変化があるかもしれません。