九州から関東では紅葉が見頃に。今日24日(月)振替休日は広い範囲で晴れて、紅葉狩り日和。12月にかけても見頃の所がありそう。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、夜は暖かくして紅葉を楽しんでください。九州から関東紅葉が見頃今日24日(月・振替休日)現在、九州から関東では多くの所で紅葉が見頃を迎えています。今日の日中は気温が20℃近くまで上がる所が多く、日差しが暖かく感じられるでしょう。夕方以降はヒンヤリして