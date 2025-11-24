23日夜、茨城県坂東市の廃プラスチックのリサイクル工場で火事がありました。消防による消火活動が続いています。警察によりますと、23日午後10時40分ごろ、茨城県坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で、「炎が上がっている」と近隣住民から119番通報がありました。通報から8時間以上たっても消火活動が続いていますが、火の勢いは弱まっておらず、鎮圧のめどはたっていないということです。この火事によるけが人や逃げ遅