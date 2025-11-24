森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」から、待望の新作『ピノ濃厚ティラミス』が11月25日（火）より全国のコンビニエンスストアにて数量限定発売♡北海道産マスカルポーネチーズを使用した濃厚でクリーミーなアイスを、コーヒーチョコでコーティング。ねっとり食感とティラミスの香りを楽しめる、20～30代にも嬉しいひとくちアイスです♪ 濃厚ティラミスの美味