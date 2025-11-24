茨城・坂東市の廃プラスチック加工工場で23日夜、火事がありました。23日午後10時40分ごろ、坂東市の廃プラスチック加工工場で「煙と炎が上がっている」と119番通報がありました。警察によりますと、廃棄物などを保管する屋外の袋に火がついた可能性があるということです。けが人はいません。24日午前6時現在も消火活動が続いています。