日本ハムの二刀流ルーキー・柴田獅子（れお）投手（１９）が２３日、スポーツ報知のインタビューに応じ、１軍で４登板を経験したプロ１年目を振り返った。後半戦の開幕投手を任されるなど新庄監督からの期待も大きい１９歳が、二刀流の現在地、オフのテーマ、通年１軍の来季目標から見据えた将来像など胸の内を激白した。（取材・構成＝川上晴輝）＊＊＊＊１９歳が丁寧に自分の言葉を紡いだ。プロ１年目は投手として４試合に