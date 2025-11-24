高市首相は、訪問先の南アフリカでの外交日程を終え、24日夜に帰国する予定です。現地で中国の李強首相との接触がなかった理由と今後の見通しについて、同行のフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者の報告です。焦点となっていた李強首相との接触を見送った理由について、同行筋は「このタイミングで会っても成果は得られないと判断した」と説明しています。高市首相：李強首相と会話する機会はありませんでした。日中間に懸案と課題が