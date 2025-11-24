世界一に輝いたドジャースの大谷翔平選手がポストシーズンに二刀流で出場した試合で放ったホームランボールが22日、日本円でおよそ4200万円で落札されました。アメリカのオークション会社によりますと、大谷選手がリーグ優勝決定シリーズ第4戦の3打席目に放ったホームランボールは、22日、27万ドル、日本円でおよそ4200万円で落札されました。大谷選手はこの日、投手として無失点・10奪三振を記録し、打者としてもホームラン3本を