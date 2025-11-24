きょう（24日）未明、高松市で強盗傷害事件が発生しました。 警察によりますと、きょう午前1時40分ごろ、男が高松市屋島西町の女性（36）方で、下着等5点（時価合計4000円相当）などを窃取。 男は、この女性方の近隣に住む男性に発見され、近くに止めていたバイクに乗って逃走する際に、男性にバイクを接触させ、擦り傷などを負わせた疑いです。 男は・身長160センチくらい・年齢不詳・小太り・灰色のジャンパーを着用し