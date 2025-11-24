横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第45回「その名は写楽」が23日に放送され、蔦重（横浜）があるプロジェクトを発足させ、驚きのラストを迎えると、ネット上には「写楽！爆誕！」「そう来たか…！」「コンビ復活？？」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】蔦重（横浜流星）に共闘を呼びかける定信（井上祐貴）定信（井上