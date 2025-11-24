及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が23日に放送。玄一（及川）と索（手越祐也）がハグをするシーンや、ラストの急展開に反響が集まっている。【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第7話場面カット晴れて両思いとなった玄一と索は、二人のかすがいとなる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。二人はほたる（白鳥玉季）にもそのことを説明した上で、親の