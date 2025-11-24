スーパーフライ級3団体王座統一戦プロボクシングのスーパーフライ級3団体王座統一戦が22日（日本時間23日）、サウジアラビア・リヤドで行われ、WBC＆WBO同級王者のジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）が、WBA同級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に10回1分25秒KO勝ち。衝撃のパフォーマンスで、3団体統一王者となった。“バム”の愛称で知られるロドリゲスが、切れ味抜群の左フックで仕留めた。仰向けに倒れたマ