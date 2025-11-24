サッカーJ2リーグの第37節の10試合が23日（日）に各地で行われました。残り2節で迎えた今節では上位陣にも動きがありました。J2リーグは全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。勝ち点67で首位に立つ水戸ホーリーホックは、勝ち点1差のV･ファーレン長崎との大一番。水戸は勝てばJ2優勝とJ1昇格が決まる一戦でしたが、1−