お笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤の妻でタレントの渡辺満里奈が、長男への最後の手作り弁当を公開した。渡辺は２４日までに、自身のインスタグラムを更新。「先週金曜日、高３息子のお弁当が終了しました！これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の１週間くらい撮ってみようかなと５日間のお弁当を残してみました」と記し、彩りよく詰められた弁当の写真と、長男から感謝の言葉が届い