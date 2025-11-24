“家”で過ごす時間は人生において大体半分くらい。それだけに、ただ寝に帰る場所にしておくのは非常にもったいないとは思いませんか？ いくら寝に帰るだけだと思っていても、帰宅してから就寝までの時間や休日など案外家で過ごす時間は長いものです。直接床に座って食事をしたり、あるいは家具を揃えずベッドに籠もっていたりする人もいるでしょう。ただ、それは余裕ある大人の豊かな暮らし方と果たして言えるのでしょうか。やは