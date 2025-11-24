◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦の前日計量が２３日、都内のホテルで行われ、無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦する同級１位・那須川天心と同級２位・井上拓真は、ともに５３・４キロでクリア。通常のベルトとともに勝者に贈られる「ＷＢＣサムラ