2年間で確かな実績を積んだケイ(C)産経新聞社馴染むために手本となった日本人投手とは？異国での経験は、MLBで挫折を味わっていた左腕にとって大きな転機となった。「日本に来て、本当にカルチャーショックを受けた」【動画】ケイは来日2年目にして初完封！圧巻ピッチングをチェック米メディア『Fan Sided』のインタビューで、そう語るのは2024年シーズンから約2年間、DeNAに在籍したアンソニー・ケイだ。MLBではブルージェ