俳優の山下智久（40歳）が、11月22日に公開された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。意外な食生活について語った。山下智久が番組のゲストとして、フランス・マルセイユを訪問。旅の途中で、自堕落な生活を望んでいると話し、「夜中のラーメンとか最高じゃないですか？」「夜ってステーキ食えないじゃないですか。絶対そうですよね。夜中はカップラーメンでしょ」と話す。さらに山下は「普