◇プロ野球・巨人ジャイアンツ・ファンフェスタ2025（11月23日、東京ドーム）レギュラーシーズンでも人気を博す、イニング間イベント、「寿司レース」。この日は、選手が寿司コスチュームを身につけて、レースに参加しました。チーム・ホワイト、オレンジ、ブラックに分かれての対抗戦。チーム・ホワイトはマグロの大城卓三選手が1人でレースを走ることに。オレンジはアナゴの岸田行倫選手とエビの小林誠司選手、そしてブラック