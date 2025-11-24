◆明治安田Ｊ２リーグ第３７節今治１−１札幌（２３日・アシックス里山スタジアム）北海道コンサドーレ札幌は、今季の敵地最終戦を勝利で飾ることはできなかった。今治戦は後半１２分に失点。同３６分、途中出場のＦＷマリオセルジオ（３０）が１０試合ぶりの今季３得点目となるＰＫを決めて追いつくも、逆転とはならず、１―１で引き分けた。＊＊＊＊札幌がやりたいのは何なのかということが、出せないまま終わった試合だ