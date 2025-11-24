◇陸上 MARCH対抗戦2025(22日、町田市立陸上競技場)MARCH対抗戦2025が22日に行われ、総合優勝を果たした青山学院大学の原晋監督が大会後に取材に応じ、残り2か月を切った箱根駅伝に向けて自信をのぞかせました。エースの黒田朝日選手(4年)が青山学院大学記録を更新する27分37秒62をマーク。折田壮太選手(2年)も 27分43秒92で3着に入るなど、5人が27分台を記録。各大学上位10名の合計タイムの平均でも28分01秒08で、優勝を飾りまし