スイングは体を大きく捻転させることが大事だといわれるが「アイアンは体をねじらないほうが、再現性が高くなって正確に打てますよ」と、坂本龍楠コーチ。 ショットメーカーの女子プロのスイングをお手本に“ねじらないスイング”を解説する。 ”左足体重で体が一直線になる”＆”Ⅰ字フィニッシュをとる” 【Point】 体をねじるとフェースが開閉してしまうので、 フェース