「霜月Ｓ」（２３日、東京）１番人気の支持を集めたウェイワードアクト（牡５歳、美浦・田中博）が、抜群の手応えで好位４番手を進むと、直線は馬群を割って抜け出し、後続に１馬身半差をつけて快勝。デビューから続く連続３着以内を１１戦に伸ばした。戸崎圭は「もともと上手に競馬ができるタイプですし、砂をかぶっても、もまれても大丈夫でした。直線は進路を見つけるだけだと思っていました。強い内容です」と馬の力をた