広島は２３日、マツダスタジアムで「カープファン感謝デー２０２５」を開催した。快晴の下、約２万８０００人が集まって選手との交流を楽しんだ中、来季のキャッチフレーズ「ＳＨＡＫＡＲＩＫＩ」が発表された。悔しい結果をバネにして、「がむしゃら」に試合に挑み、「遮二無二」勝利を目指し、「しゃかりき」に突き進むという意味が込められたもの。今季５位からの逆襲へ、新井貴浩監督（４８）も力を込めた。大盛り上がりの