私はサホ。夫ケイスケと結婚して数年が経ちました。私は両親がすでに他界しているため、頼れる実家がありません。とても親切にしてくれている義両親のことを、本当の両親のように思って接してきました。義実家は同じ市内にあり、独身の義妹ナナコさんが少し前に戻ってきて一緒に住んでいるそうです。そんなある日、ずっと待ち望んでいた妊娠が判明。つわりも落ち着いて順調に妊娠5ヶ月を迎えたので、義両親にも正式に報告すること