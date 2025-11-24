岡山市の和菓子メーカー大手饅頭伊部屋と無印良品が協力して作った衣服が、岡山県内限定で販売されています。服を染めるのに使われているのは、菓子に使われるあの原料です。 【写真を見る】「大手まんぢゅう」の原材料・小豆の皮で染めた衣服を岡山県で限定販売「秋にぴったりな淡い紅色」 （瀬戸大輝記者）「店内に入るとすぐに目を引くこちらの服。実は岡山県内の2店舗のみで販売されている限定商品なんです」