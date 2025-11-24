大分市佐賀関の大規模火災を受け、佐賀関を含む衆院大分2区を地盤とする立憲民主党の吉川元衆院議員＝九州比例＝が22日、佐賀関市民センターに設けられた避難所などを視察した。吉川氏は報道陣の取材に「着の身着のままで逃げた避難者の生活支援がまず必要になる」と強調。その上で「高齢者が多く、これから寒さも増す。生活再建の第一歩となる罹災（りさい）証明書の発行については、市だけでなく、国や県もマンパワーの部分