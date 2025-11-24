大分県玖珠町古後の景勝地「立羽田（たちはた）の景」で紅葉が見頃を迎えた。モミジやハゼノキの紅色に、黄色く輝くイチョウが鮮やかなコントラストを見せている。立羽田の景は、国指定名勝「耶馬渓」の一角に位置する。県道玖珠山国線沿いで、山道を進むと突然視界が開け、天に向かって伸びるように岩石がそそり立ち、その下にのどかな田園風景が広がる。町観光協会によると、見頃は今月いっぱいという。（菊地俊哉）