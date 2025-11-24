大分県日田市大鶴地区で30日に開かれる「秋の収穫祭」を前に、地元の女性らでつくる地域活性化グループ「ばぁばのOgosso（おごっそ）」が自家栽培のサツマイモを掘った。収穫量は約100キロに上り、一部を調理してサツマイモごはんとして出品する。イモ掘りは17日に実施。同グループが7月に植えた250本の苗が育ち、メンバーたちは約2時間かけてつるを切り、掘り起こした。酷暑で枯れた苗も多く、前年と比べて収量は少なかったが