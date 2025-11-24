11月が終わりに近づき、長崎県佐世保市中心部の島瀬公園にイルミネーションがともった。郊外に大手スーパーが登場し、中心部の衰退を懸念した商店街などが実行委員会を組織して取り組み、今年で30回目を迎えた。21日夕、仕事帰りの会社員や家族連れが公園に集まってきた。午後6時に合わせてカウントダウンが始まり、市博物館島瀬美術センターの壁面や園内の木々に配された電飾が一斉に輝くと、子どもたちから「わあっ」と歓声